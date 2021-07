Świdniczanin z międzynarodową renomą: „Wierzę, że niektóre tatuaże mogą przynosić pecha”. Rozmowa z tatuażystą, Florianem Applevine

Jak zaczęła się Twoja przygoda z tatuażem?

Tatuaż traktowałem zawsze jako formę sztuki, a tatuowanie jako wybór stylu życia. Gdy skończyłem studia filozoficzne, musiałem podjąć decyzję co dalej. Wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na coś, co nie będzie mnie interesowało cały czas. Gdy rozpoczynałem, nie było czegoś takiego jak kursy, które przygotowywałyby do wykonywania tej profesji. Na początku ćwiczyłem na jabłkach i świńskich skórach, szybko też zaczęli pojawiać się pierwsi klienci - tatuowałem w ich domach. Następnie podjąłem staż, jednak niczego mnie tam nie nauczyli. Kolejne 9 lat spędziłem lubelskim studiu Valhalla. W 2019 r. otworzyłem własny salon w Świdniku. Teraz pogłębiam swoją wiedzę dzięki konwentom. W naszym środowisku jesteśmy bardzo zżyci, często podpowiadamy sobie różne techniki.

Jak określasz swój styl tatuowania?

Nazywam go „Psycho Narko Porno” to zarejestrowana nazwa i funkcjonuje w mojej branży, która jest odłamem stylu „Newschool”. Ta forma oparta jest na tradycyjnym tatuażu amerykańskim. Są w niej zaburzone proporcje i przestrzenie, występuje specyficzna perspektywa, oraz dynamiczna kreska. Tatuaże są soczyste, kolory wędrują od czerni do bieli, zawsze jest podniesiony kontrast. W swoich pracach przedstawiam rzeczy, które nie odnoszą się do rzeczywistości. Są pełne symbolizmu, często umieszczam w nich swoją postać. Wielu tatuażystów robi podobne do siebie wzory albo bazuje na tych pobranych z internetu. Ja biorę kartkę papieru i po prostu rysuję.