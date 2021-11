Świdnik. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym 44-latka w mieszkaniu. Czwarta z zatrzymanych osób usłyszała zarzut

Śledczy ustalili, że do zdarzenia doszło we wtorek (2.11). Policjanci do sprawy zatrzymali 4 osoby: dwie kobiety w wieku 39 i 41 lat oraz dwóch mężczyzn: 32 i 41 lat.

– W sobotę (6.11 - przyp. red.) trzy osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Na poniedziałek zaplanowane są czynności z udziałem 41-latka, który w chwili obecnej przebywa w zakładzie karnym. Mężczyzna został zatrzymany w środę (3.11 - przyp. red.), ponieważ był poszukiwany do innej sprawy – informowała wówczas st. asp. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.