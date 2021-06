Święty w Lublinie. Mijają 34 lata od wizyty Jana Pawła II w Lublinie

- To była pierwsza parafia, którą pobłogosławił podczas pielgrzymki w Lublinie – mówi ks. Marek Sapryga. Obecny proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbe był wtedy 19-letnim maturzystą. Na spotkanie z Ojcem Świętym przyjechał z Chełma. Tego dnia dwa razy widział papieża: pierwszy raz podczas przejazdu z Majdanka w stronę katedry i drugi - w trakcie mszy na Czubach. - Niedługo później wstąpiłem do seminarium - wspomina kapłan.

Św. Jan Paweł II odwiedził Lublin podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny. 9 czerwca 1987 r. wizyta rozpoczęła się od przylotu śmigłowcem na Majdanek, gdzie oddał hołd pomordowanym w byłym niemieckim obozie. Następnie, Drogą Męczenników Majdanka, udał się w kierunku katedry. Po drodze pobłogosławił dzieci pierwszokomunijne z parafii św. Maksymiliana Kolbe.

Uroczystym mszom świętym w środę o godz. 12 i 18 przewodniczyć będzie bp Paweł Gonczaruk, biskup diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Wszystkie osoby, które tego dnia odwiedzą kościół i będą w nim uczestniczyć we mszy świętej, w nabożeństwie do św. Jana Pawła II lub same pobożnie będą się tam modlić, będą mogły uzyskać odpust zupełny.

O godz. 19 rozpocznie się koncert „Dla nas po Bogu największa miłość – to Polska”. Wystąpią: Artur Kalicki (narrator), Bogdan Kierejsza (skrzypce), Karol Lizak (tenor) i Robert Grudzień (organy, piano).