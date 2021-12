Szczypiorniści Azotów Puławy pewnie pokonali na wyjeździe Handball Stal Mielec

Piątkowy pojedynek był wyrównany jedynie do 8. minuty, bowiem na tablicy wyników w mieleckiej hali był wówczas remis 4:4. Od tej pory puławianie zanotowali serię 7:0 i w efekcie po kolejnych pięciu minutach, gdy udanym rzutem popisał się ukraiński skrzydłowy Andrij Akimenko, Azoty wygrywały już 11:4.

Gospodarze robili co mogli, próbując zmniejszyć straty do brązowych medalistów mistrzostw Polski (9:13, 12:16), jednak przed zejściem na przerwę to goście mieli nadal sześć bramek zaliczki (19:13). Wynik pierwszej połowy przypieczętował Czech Marek Monczka, trafiając celnie z rzutu karnego.

Po zmianie stron goście odskoczyli szybko na 21:13, po bramkach Rafała Przybylskiego i Piotra Jarosiewicza. Co prawda mielczanie w 38. minucie zbliżyli się na pięć goli (17:22), ale ponownie team trenera Roberta Lisa zanotował cztery trafienia z rzędu i po kwadransie gry w drugiej połowie miał dziewięć goli zaliczki (26:17).