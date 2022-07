Sześć lat mieszkała w Lublinie, a teraz idzie walczyć za swój kraj. Potrzebuje 20 tys. na sprzęt wojskowy

Pieniądze można wpłacać na internetowej zrzutce. Jak widać, potrzeby są duże. Lista zakupów ma 13 punktów, przy czym każdy z nich najlepiej od razu pomnożyć. Weźmy na przykład turnikiety, czyli taktyczne opaski uciskowe. Stosuje się je, żeby zatamować krwawienie. Zakupienie tylko jednego czy dwóch nie ma większego sensu, ponieważ zużywają się masowo.

– Turnikiet można nosić maksymalnie trzy godziny, bo jeśli nosimy dłużej, możemy uszkodzić sobie nerwy i mięśnie. Niektórzy uczą, żeby godzinę jego założenia pisać na białej części, ale to nie jest dobry pomysł, bo różne rzeczy mogą się z nią stać. Najlepiej pisać w widocznym miejscu, np. na czole – tłumaczy Maria. – Najlepiej mieć go w najbardziej dostępnym miejscu, np. w kieszeni kombatek, czyli koszul bojowych. Na pasie taktycznym wisi karabińczyk, więc można go tam przyczepić. To musi być miejsce, do którego możesz szybko sięgnąć, żeby wyciągnąć turnikiet. Zakładanie go trwa maksymalnie 30 sekund i powinno się to zrobić od razu, do ok. dwóch min po tym, jak zaczniesz krwawić – wyjaśnia.