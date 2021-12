Szybsze tętno improwizacji przez trzy dni w Centrum Kultury Michał Dybaczewski

materiały prasowe

Na temat tego ile artysta i jego sztuka dają odbiorcy napisano już opasłe tomy. My, konsumenci idziemy na „gotowe”, delektujemy się gotowym produktem finalnym – bez znaczenia czy jest to muzyka, film, czy obraz. Tym razem będzie odwrotnie. Przez trzy dni – czwartek, piątek, sobota – impulsy do rozwoju popłynął do twórców. Wszystko za sprawą Fundacji Badania Możliwości, która przy współpracy z Centrum Kultury realizuje projekt Tętno.