Ten, który chce widzieć

Najnowsze przekłady współczesnych ukraińskich prozaików w tłumaczeniu Bohdana Zadury: H. Kruk ze Lwowa, R. Małynowskiego z Iwano-Frankiwska oraz W. Machny z Nowego Jorku, a także twórczość plastyczną Andrzeja Dudzińskiego, którego reprodukcje ilustrują numer. Dzięki redaktorowi działu poezji możemy zapoznać się z najnowszymi lirykami: m.in. W. Oszajcy, D. Patkowskiego, K. Grządziel. Przeczytamy też o osobliwym festiwalu muzycznym w Cieszanowie, początkach Teatru Provisorium, który w tym roku obchodzi 50-lecie oraz lubelskim życiu kulturalnym.

Jako, że weszliśmy w Rok Polskiego Romantyzmu (dzisiaj wiedząc, że ten czas zapamiętamy jako odejście gorliwego romantyka Jarosława M. Rymkiewicza), redaktorzy pisma zadbali o odwołania do twórczości Słowackiego i Norwida. Czego jeszcze można dowiedzieć się za pośrednictwem „Akcentu”? Choćby tego, że Norwid wywodził się z litewskiej szlachty i etymologicznie jego nazwisko oznacza „tego, który chce widzieć”, bo - jak czytamy - „Noreti” to „chcieć”, natomiast pierwiastek „wid-” w litewskim, jak i w polskim, występuje w słowach oznaczających „widzieć”. Ojciec polskiego wieszcza pochodził z Wielkiego Księstwa Litewskiego, a T. Venclova snuje o poecie indywidualną opowieść. Poza tym istnieje szansa na ponowną eksplozję recepcji twórczości Norwida, czego dowodem jest tekst historyczki sztuki W. Milewskiej. Może się to zdarzyć m.in. dlatego, że w zeszłym roku ukazał się zjawiskowy album „Cyprian Norwid. Wierny-Portret” (dzięki kieleckiemu wydawnictwu Pewne) w opracowaniu E. Chlebowskiej z KUL. To w końcu pierwszy i jedyny album z pracami plastycznymi Norwida, który ujrzał światło dzienne i ciągle wymaga popularyzacji.