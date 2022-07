Tłumy na placu Zamkowym w Lublinie. Do wyboru: porcelana, biżuteria i obrazy. Lubelska Giełda Staroci w obiektywie naszej fotoreporterki! Małgorzata Genca

Jak ostatnia niedziela to… Lubelska Giełda Staroci. A chętnych nigdy nie brakuje. Jak zwykle do wyboru były tzw. „fanty”, którym zainteresowani chcą dać „drugie życie”. W niedzielę (31 lipca) nasza fotoreporterka wybrała się na plac Zamkowy by sprawdzić, czy faktycznie chętnych na „starocie” nie brakuje. Oto co uchwycił jej aparat! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.