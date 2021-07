To będzie show! Miasto szykuje nowe pokazy na lubelskich fontannach

– Pokazy na fontannie multimedialnej na Placu Litewskim wpisały się na stałe do grona największych letnich atrakcji naszego miasta. Co roku przygotowujemy nowe widowiska, które tematycznie odnoszą się do historii, kultury czy architektury Lublina – mówi Tomasz Rakowski, Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin ds. Marketingu.