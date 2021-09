To szare mrowie Armii Czerwonej, obojętne, dzikie, prymitywne. Rocznica ataku sowieckiego na nasz kraj Bogdan Nowak

17 września 1939 roku. Kolumny piechoty sowieckiej wkraczają do Polski archiwum

Dla Polaków był to szok. 17 września 1939 roku Sowieci przekroczyli granicę Polski. Nasz kraj znalazł się nie tylko pod niemiecką, ale także sowiecką okupacją. Rosjanie zagarnęli ok. 200 tys. km kw. Rzeczpospolitej oraz 13 mln jej mieszkańców. Doszło do wielu strasznych zbrodni.