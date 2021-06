Top Manager 2020 Województwa Lubelskiego. „Najważniejsi są ludzie”

Przemysław Smoliński, prezes spółki Vosti zajmującej się fotowoltaiką, Top Manager 2020 i miłośnik e-sportu oraz gier video. Na otrzymany tytuł zapracował ciężką, ale i efektywna pracą. Podczas szalejącej wokół pandemii i ogólnego kryzysu, jego firma wciąż rekrutowała, a jej obroty wzrastały. - Wyniki rosły o kilkaset procent w ciągu roku. Zaczynaliśmy w 2017 r. z 1 mln przychodu, w 2018 r. nasza sprzedaż osiągnęła poziom 7 mln zł, w 2019 r. już 20 mln zł, a rok 2020 zakończyliśmy z ponad 105 mln przychodu. Obecnie montujemy niemal 600 instalacji miesięcznie na terenie całej Polski. To pokazuje skalę zaufania, jakim obdarzyli nas Klienci i utwierdza nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwą ścieżkę. - zdradza prezes spółki i Top Manager 2020, Przemysław Smoliński.

Na tytuł Top Managera 2020 zasłużenie zdobył również Przemysław Śnieżyński, prezes firmy Medisept, zajmującej się przede wszystkim środkami do dezynfekcji. Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie umiejętność adaptacji do wciąż zmieniających się warunków i zasad funkcjonowania na rynkach. - W dzisiejszych czasach to podstawa. Jak kiedyś spotykałem się ze znajomymi przedsiębiorcami, to rozmawialiśmy o tym, jak ich biznes zmienił się w ciągu roku. Dziś wszystko przyśpiesza. Rewolucyjne zmiany potrafią zachodzić tydzień po tygodniu. Umiejętność adaptacji jest konieczna, żeby w takich warunkach można było się rozwijać - tłumaczy Przemysław Śnieżyński.