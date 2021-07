„Tour de Pologne” na Lubelszczyźnie. Wyścig promował w Zamościu Czesław Lang

- Wyścig „Tour de Pologne” został zorganizowany po raz pierwszy w 1928 r. i jest obecnie jedną z najważniejszych imprez sportowych – opowiadał Czesław Lang na konferencji prasowej zwołanej na zamojskim Rynku Wielkim. - Od ponad 20 lat odbywa się w obecnej formie. Nie ma już przecież żelaznej kurtyny, a kolarstwo stało się w naszym kraju zawodowe. To naprawdę wiele zmieniło.

Zainteresowanie kolarskimi zmaganiami od lat nie słabnie. Można nawet liczyć na to, że w naszym regionie będzie coraz większe! Dlaczego? Znaczna część tegorocznych kolarskich zmagań „Tour de Pologne” odbędzie się w południowo-wschodniej Polsce, w tym w woj. lubelskim. Z harmonogramu wynika, że kolarze wyruszą 9 sierpnia z Lublina do Chełma (przejadą 216 km). Potem pojawią się w Zamościu. Z tego miasta wyruszą 10 sierpnia malowniczymi, roztoczańskimi drogami do Przemyśla (drugi etap liczy 201 km). W sumie w naszym województwie będą przebywać przez trzy dni.