Tragiczny pożar w powiecie świdnickim. Życia starszego mężczyzny nie udało się uratować

Do zdarzenia doszło w niedzielne (13.02) popołudnie. Zawiadomienie o pożarze budynku jednorodzinnego dotarło do strażaków ok. godz. 15.20. Na miejsce zostało skierowanych 5 zastępów strażaków.

– Osoby postronne poinformowały strażaków, że w kuchni płonącego domu na łóżku leży mężczyzna, który nie daje oznak życia. Próbowały go wydostać na zewnątrz, jednak z uwagi na silne zadymienie okazało się to niemożliwe – wyjaśnia st. kpt. Paweł Dańko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

Strażacy wyposażeni w specjalistyczne aparaty ochrony dróg oddechowych wyciągnęli 71-latka z budynku. Zespół ratownictwa medycznego po dotarciu na miejsce stwierdził zgon mężczyzny. Jako prawdopodobną przyczynę śmierci strażacy wskazują zaczadzenie w wyniku zatrucia toksycznym dymem z tlącej się wersalki.