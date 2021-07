Trzaska, skrzypce, awangarda – fotorelacja z drugiego dnia Lublin Jazz Festiwal

Podczas wtorkowego koncertu Trzaska pełnił także funkcję łącznika między publicznością a zespołem, podkręcając na luzie fajną atmosferę całości. Ale nie tylko, bo Trzaska dał nam wyraźny komunikat: „Lublin! Macie tutaj świetny zespół!” Ostatni album Aleksandra Kutrzepa Quartet „No one knows where” wykonany na żywo zyskał wręcz rockowy sznyt (ach, co za selektywne, mocne i soczyste brzmienie perkusji), udowadniając, iż awangardowa odmiana jazzu oparta na elementach improwizacji jest w tej odsłonie wciągająca i „zjadliwa” nawet dla tych, którzy na co dzień nie obcują z tego typu dźwiękami. Żar lał się strumieniami: i ze sceny i z nieba! O to w tym wszystkim wszak chodzi!

Po raz kolejny „robotę” zrobiła sceneria: żółtawo-pomarańczowej lampiony wiszące nad głowami publiczności powodują, że lubelski festiwal ma chyba najładniejszą oprawę ze wszystkich festiwali jazzowych przetaczających się tego lata przez Polskę (zakładam to w ciemno – jeśli ktoś twierdzi inaczej to proszę o namacalny dowód). I tak jak przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy nie byli w stanie powiedzieć, czy termin lipcowy będzie już stałą datą dla lubelskiego festiwalu, to już teraz, po dwóch dniach praktyki, można jednoznacznie stwierdzić: lipiec i basta!