Tysiąc tanich mieszkań na wynajem ma powstać w Lublinie. Miasto podpisało list intencyjny

Program działa tak, że KZM nawiązuje współpracę z gminami, które powołują spółki SIM. To one budują tanie mieszkania.

Program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej zakłada budowę tanich lokali na wynajem, z opcją ich późniejszego wykupienia. Adresowany jest do osób o dochodach zbyt wysokich, żeby starać się o mieszkanie komunalne, ale też za niskich, żeby móc kupić mieszkanie na rynku komercyjnym. - Czynsz ma wynosić maksymalnie 12-13 zł za mkw – mówił Bartłomiej Druziński, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, instytucji odpowiadającej za realizację SIM.

We wtorek Krzysztof Żuk, prezydent Lublina i Bartłomiej Druziński, prezes KZN, podpisali umowę o współpracy, której efektem ma być właśnie powołanie spółki SIM Lubelskie. Prezydent Żuk zapowiedział, że we wrześniu pod obrady rady miasta poddana zostanie uchwała w tej sprawie. Do spółki mogą też dołączać kolejne gminy.