Uczczą pamięć bohaterskich partyzantów. Wzruszające uroczystości w gminie Józefów

Kamienna tablica pamiątkowa zostanie oficjalnie odsłonięta w miejscu dawnej osady Fryszarka. Uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę. O godz. 9 zaplanowano mszę polową. Będą ją koncelebrować – ks. Paweł Bartoszewski, duszpasterz kościoła rektoralnego św. Judy Tadeusza Lublinie oraz wnuk legendarnego dowódcy Konrada Bartoszewskiego pseudonim "Wir", ks. Zenon Mrugała, proboszcz parafii w Józefowie oraz Waldemar Kostrubiec, proboszcz parafii w Łukowej. Takie są plany.

– Ks. Paweł Bartoszewski wstępnie zgodził się, aby w tej uroczystości uczestniczyć. Miałoby to wówczas ważny, symboliczny wymiar. Wiem jednak, że jego plany trochę się ostatnio pokrzyżowały – mówi Roman Dziura, burmistrz Józefowa. – Mam jednak nadzieję, że ostatecznie do nas dotrze. Dla nas wszystkich będzie to na pewno bardzo ważna uroczystość. O bohaterskich czynach żołnierzy podziemia niepodległościowego nigdy nie zapomnieliśmy.