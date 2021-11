"Umami", czyli kulinarna gawęda aktorki Joanny Brodzik. ZOBACZ ZDJĘCIA

Joanna Brodzik rozpoczęła spotkanie od wyjaśnienia widowni, co tak naprawdę skłoniło ją do napisania książki. Inspiracją była przede wszystkim pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia.

Nagle zostałam zamknięta w domu, odcięta od znajomych, bez pracy i cała w stresie. Za ścianą dzieci na nauczaniu zdalnym i ich lekcje wychowania fizycznego w przedpokoju

W dalszej części spotkania aktorka zabrała słuchających na podróż do przeszłości. Opowiadała o swojej babci, która uczyła ją umiejętności "zamieniania produktów w energię, którą karmi się innych ludzi", czy też o rodzinnym domu, z którego wyniosła m.in. szacunek do jedzenia oraz zamiłowanie do "cucina povera", czyli tzw. kuchni biedaka - dań, które powstają nie z nadmiaru, a z braku.

Joanna Brodzik podzieliła się też z publicznością anegdotą o ,,jednej z najpiękniejszych chwil w jej życiu", kiedy jako młoda dziewczynka wskoczyła do wanny, w której, jak co sezon w jej domu rodzinnym, płukało się ok. 60kg truskawek. Zdjęcie z "kąpieli w truskawkach" zostało odtworzone i umieszczone w książce.