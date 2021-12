Unijne miliardy na zdrowie, teatr i ścieżki rowerowe

- Jesteśmy wzorem godnym naśladowania i niekwestionowanym liderem zarówno jeśli chodzi o wydawanie unijnych funduszy, czyli ilość podpisanych umów i czy pieniędzy przelanych na konta beneficjantów, ale też jeśli chodzi o certyfikację umów przez Komisję Europejską – poinformował w czwartek (9.12) marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

To jednak nie wszystko. Jak się okazuje województwo lubelskie jako pierwszy region w kraju uzgodniło też ostateczny kształt Kontraktu Programowego, czyli umowy pomiędzy samorządem regionu, a stroną rządową dotyczącej unijnych funduszy na lata 2021-2027.

– To krok milowy w kierunku uruchomienia prawie 2,3 mld euro z funduszy europejskich, które trafią do naszego województwa. Te pieniądze pomogą województwu lubelskiemu stanąć na nogi pod względem gospodarczym i społecznym. To nasza wielka szansa, żeby dogonić bogatsze regiony – podkreślił marszałek. I wyraził nadzieje, że szybkie podpisanie umowy przełoży się też na tempo pozyskiwania pieniędzy z nowej perspektywy finansowej UE. - Liczę, że pierwsze wypłaty będą realizowane już w drugoim kwartale 2022 roku - dodał marszałek.