Unijne pieniądze dla Polski: PiS apeluje do posłów opozycji

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Unii Europejskiej w sprawie jej zasobów własnych. Jej przyjęcie przez parlament pozwoli na skorzystanie z wartego 750 mld euro unijnego Funduszu Odbudowy, przeznaczonego na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Ale Zjednoczona Prawica jest w tej sprawie podzielona (przeciwko jest Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry), więc rząd szuka wsparcia u opozycji. We wtorek, po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, poparcie dla Krajowego Planu Odbudowy (zawiera konkretne programy i inwestycje, na jakie dany kraj zamierza przeznaczyć pieniądze) zadeklarowała Lewica. Wcześniej rząd zgodził się na stawiane przez to ugrupowanie warunki dotyczące m.in. uwzględnienia w KPO dodatkowych środków na szpitale powiatowe, a także na program budowy mieszkań.