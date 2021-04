Unikatowe, srebrne antepedium znajdujące się w chełmskiej bazylice będzie odnowione. Zobacz zdjęcia

- Po trzydziestu latach od ostatniej gruntownej konserwacji okazało się, ze antepedium wymaga kolejnej odnowy. Jest to bezcenny skarb polskiej kultury i na nas spoczywa troska o jego stan, abyśmy mogli go przekazać następnym pokoleniom. Środki na konserwację bezcennego antepedium przydzielił naszej parafii Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie - powiedział ks. kan. Andrzej Sternik, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Chełmie.

- Antepedium wykonane jest ze srebrnej blachy techniką repusowania. Część środkowa składa się z ośmiu oddzielnych elementów, plakiet. Obramienie stanowi srebrna rama wykonana z sześciu elementów. Całość przymocowana jest do drewnianego podłoża. Wymiary antepedium: 218,5 cm (szerokość) x 98 cm (wysokość). Wszystkie metalowe elementy antepedium opatrzone są sygnaturą miasta Gdańsk oraz puncą złotnika o nazwisku Jöde. Zabytek datowany jest na około połowę XVIII w.- informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Po wymontowaniu całej konstrukcji z ołtarza w bazylice okazało się, że antepedium jest w niezłym stanie. Antepedium nie było zbyt ciężkie. Z przeniesieniem zabytku do samochodu konserwatora poradziło sobie dwóch mężczyzn. Będzie wymagało jednak zważenia, bowiem tak naprawdę nie wiadomo jaki jest jego ciężar. Nikt do tej pory raczej go nie zważył, gdyż we wszelkich dostępnych dokumentach nie ma informacji na temat jego wagi.