Uszkodzili ogrodzenie stadionu w Górze Puławskiej. Urządzili grilla na murawie

W miniony weekend nieznani sprawcy zniszczyli bramę, aby dostać się na stadion i zorganizować "imprezę po chmurką". To nie pierwsze takie zdarzenie, jednak tym razem bezczelność wandali sprawiła, że w próbę zidentyfikowania sprawców zaangażowali się pracownicy Gminy Puławy. We wtorek za pośrednictwem oficjalnego Facebooka gminy opublikowany zostały post o z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawców.

- To nie jest pierwszy taki przypadek na tym obiekcie sportowym. Jak poinformował nas prezes stadionu w miejscu przeznaczonym dla rezerwowych zawodników, często odbywały się libacje alkoholowe, jednak do tej pory osoby te oprócz śmiecenia, nie dopuszczały się niszczyły mienia - mówi inspektor ds. gospodarki komunalnej Michał Kramarczyk - każdy kto chciał spędzić czas na obiekcie mógł to zrobić wchodząc przez furtkę, która nie jest zamykana - dodaje.