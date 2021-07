Uwaga! TVN: „Robaki pod prysznicem”. Traumatyczne wakacje dzieci nad Jeziorem Białym

- Pod prysznicem były robaki, pluskwy – opowiadają Fabian i Patrycja.

- Nasz wychowawca powiedział, że jeżeli nie będziemy go słuchać, to będziemy klęczeć na szykach, czy kamieniach – mówi Eliza.

- Ciągle krzyczeli na dzieci i kazali swoimi szczoteczkami do zębów myć kible – dodaje Fabian.

To relacje dzieci, które były na kolonii nad jednym z jezior na Lubelszczyźnie.

Jedyny wakacyjny wyjazd

Pobyt kolonijny sfinansowało Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty. Dla większości dzieci był to jedyny wakacyjny wyjazd. - Wcześniej dzwoniłam po różnych ośrodkach i pytałam się o ceny. Trzy dni kosztowały około 1200 zł. Nie stać mnie było na zapłacenie za taki wyjazd, bo utrzymuję się tylko z alimentów, 500+ i dodatku rodzinnego. Na czysto zostaje bardzo mało pieniędzy – mówi pani Alicja, matka Fabiana i Patrycji.