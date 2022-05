Uważajmy na dzikie zwierzęta. Poważna kolizja z łosiem na DW-812 we Włodawie Klaudia Szynkaruk

KPP Włodawa/pexels.com/zdjęcie ilustracyjne

Kierowcy muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności jeżdżąc drogami prowadzącymi przez tereny leśne lub pola. To właśnie w tych lokalizacjach spotkać można migrujące dzikie zwierzęta, które potrafią gwałtownie wbiec na jezdnie i doprowadzić do zderzenia drogowego. Do poważnie wyglądającej kolizji osobówki z łosiem doszło 14 kwietnia na DW-812 we Włodawie.