W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wybitny trębacz złoży hołd saksofonowi Michał Dybaczewski

Jarek Wierzbicki

Trębacz Piotr Schmidt to postać mająca szczególne znaczenie dla Klubu Muzycznego CSK. To jego koncert w czerwcu 2020 roku zainaugurował działalność tego miejsca. Po ponad roku od tamtego wydarzenia Schmidt powraca do CSK, by w czwartek 7 października, zaprezentować materiał ze swojej ostatniej płyty „Saxesful vol. II”.