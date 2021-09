W Lublinie będzie się można leczyć na europejskim poziomie. Klinika na ul. Chmielnej w Lublinie dostała 32,5 mln zł dotacji

Klinika bez wątpienia należy do jednych z najlepszych w Polsce. - Dziękujemy za udział w konferencji ministrowi Czarnkowi. To obszar, w którym my chcemy inwestować w naukę. Chcemy inwestować w badania kliniczne. To ogromne pole do kształcenia studentów, przyszłych lekarzy - mówił wiceminister Sławomir Gadomski.

- To jest kierunek przez nas preferowany. Z jednej strony najwyższa jakoś leczenia pacjenta, a z drugiej zwiększenie możliwości inwestowania w przyszłą kadrę medyczną. Te 32 mln zł przyczynią się w bardzo dużym stopniu do rozwoju tej jednostki. Myślę, że za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że jest to ośrodek z najwyższym stopniem referencyjności, może nawet w Europie, za co bardzo dziękuję panu prof. Rejdakowi oraz panu rektorowi Uniwersytetu Medycznego.