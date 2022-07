W Lublinie będzie widniej. 130 latarni rozświetli dzielnicowe uliczki. Gdzie się pojawią?

Dodatkowych 130 latarni oświetli ulice Lublina. Część z nich już pojawiła się przy drogach. - Oświetlenie to ważny element infrastruktury drogowej, który wpływa przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców, dlatego jest to nieodłączny komponent prac przy budowie czy przebudowie ulic. Jednak oświetlenie realizujemy również jako samodzielne zadania, na przykład we współpracy z radami dzielnic, które wskazują najbardziej istotne lokalizacje – mówi Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.

Część inwestycji „załatwili” sobie sami mieszkańcy pisząc projekty do budżetu obywatelskiego. Tak było np. na Tatarach.