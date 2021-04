W Radzyniu Podlaskim nie chcą wycinania drzew na rynku. "Czy rewitalizacja musi oznaczać betonozę?"

Anna Wasak, rzeczniczka Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim przyznaje, że z obecnie rosnących pozostaną tylko trzy duże lipy.

- Wyciętych zostanie siedem chorych drzew i cztery przerośnięte krzewy cisów, których owoce są trujące, więc w ogóle nie powinny rosnąć w miejscu publicznym. Zostanie za to nasadzonych 13 nowych drzew, będą to lipy barokowe – wylicza. - Drzewa przeznaczone do wycięcia zostały do tego zakwalifikowane przez projektantów ze względu na ich stan. Ocena dendrologiczna wskazuje, że ich żywotność jest niewielka, bo są to drzewa chore, niektóre niebezpiecznie pochylone – dodaje.