Walentynki 2022. Lublin wśród najbardziej romantycznych miast w Polsce. Wyprzedził m.in. Gdańsk i Bydgoszcz [RANKING]

Jak pokazują najnowsze badania nawet 75 proc. Polaków deklaruje, że obchodzi Walentynki. Ponad połowa respondentów oświadcza, że traktuje to święto poważnie. Zdaniem blisko 1/3 to dobra okazja, aby pokazać, że zależy nam na drugiej osobie. Dla niespełna 30 proc. poważne potraktowanie tego święta oznacza dowód miłości, jednak największe znaczenie w tym dniu ma wspólnie spędzony czas - twierdzi tak blisko połowa ankietowanych.

Według 22 proc. uczestników badania „Walentynki marzeń według Polaków” przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń pokazanie miłości jest kluczem do sukcesu w celebracji dnia zakochanych. Zdaniem prawie 1/5 najbardziej istotne jest wybranie odpowiedniej atrakcji, która podkreśli wagę tego święta. Co ciekawe, co trzeciej z ankietowanych osób nie podoba się, gdy druga połówka udowadnia, że nie lubi Walentynek.

Wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych Holidu dokonała z kolei analizy, które miasta w Polsce są najbardziej popularne na romantyczny wyjazd. W efekcie powstał ranking polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców najbardziej przyjaznych zakochanym. Analitycy wzięli pod uwagę liczbę wyszukiwań w Google z ostatnich 12 miesięcy, w których pada nazwa miasta dla haseł takich jak: "walentynki w ...", "romantyczny weekend w ..." oraz "kwiaciarnia w ...".