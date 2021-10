Więcej zieleni w regionie. 40 nowych dębów będzie rosło przy szkołach w woj. lubelskim

- To wydarzenie wpisuje się w piękny jubileusz 100-lecia naszej szkoły. Podczas tej uroczystości zasadzimy dąb pamięci, który nazwaliśmy „Dębem stulecia Unii” oraz złożymy kapsułę pamięci, w której znajduje się historia naszej szkoły, jej hymn oraz listy pisane przez pierwszoklasistów do kolegów i koleżanek, którzy będą chodzili do tej szkoły za 100 lat - mówił dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.