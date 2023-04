Wielkanocny przejazd orszaku konnego oraz poświęcenia pokarmów w Motyczu. Zdjęcia

Konno ze święconką? Jeźdźcy poświęcili swoje koszyczki w Kościele Matki Bożej Anielskiej w Motyczu

Chleb, sól, wędlina czy baranek wielkanocny, to tylko niektóre z pokarmów, które muszą się znaleźć w święconce. Katolicy tradycyjnie święcą pokarmy w Wielką Sobotę (8 kwietnia). Niektórzy jednak czynią to w niezwykły sposób, na przykład udając się do kościoła z koszyczkiem na... koniu. Uczyniło tak blisko 40 osób w parafii Matki Bożej Anielskiej w podlubelskim Motyczu.

Łukasz Kaczanowski