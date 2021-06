Wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku jest już otwarte. Wkrótce będzie do niego dobry dojazd. Zobaczcie zdjęcia

Nowo otwarty obiekt składa się z boiska wielofunkcyjnego, na którym można będzie trenować piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny (są na to przeznaczone dwa korty). Jest tu także bieżnia 4-torowa, rzutnia do pchnięcia kulą oraz skocznia do skoku w dal i wzwyż. Dodatkowo, wokół boiska i kortów tenisowych zamontowane są piłkochwyty. Wykonano także ogrodzenie razem z bramą wjazdową.

Całość inwestycji kosztowała ok. 1,7 mln zł z czego ok. 797 tys. pozyskano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019).

Odnowione boisko będzie przeznaczone nie tylko dla uczniów szkoły, ale także dla całej kraśnickiej społeczności.