Wierni wyszli na ulice. Modlili się m.in. o koniec pandemii koronawirusa oraz w intencji prezydenta Andrzeja Dudy i rządzących Konrad Sławiński Małgorzata Genca

Jak co roku 28 września o godzinie 15 wierni w Lublinie oraz w innych miastach województwa lubelskiego wyszli na ulicę, by wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W tym roku modlono się m.in. za oddalenie pandemii koronawirusa, za ofiary kataklizmów w Haiti i na całym świecie oraz za prezydenta Andrzeja Dudę i wszystkich rządzących. Data nie jest przypadkowa. 28 września to rocznica beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny. Wspólna modlitwa odbyła się m.in. w Lublinie, Kraśniku, Krężnicy Jarej, Radzyniu Podlaskim oraz Zamościu. Koordynatorem Międzynarodowej Koronki jest zespół Iskra.