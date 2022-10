Wisła lepsza od Stomilu Olsztyn. Trwa seria drużyny z Puław

W ekipie gospodarzy zabrakło Bojana Gvozdenovica, który ostatnie spotkania zaczynał w wyjściowej jedenastce. Chorwat przed tygodniem w Siedlcach doznał urazu i zszedł boiska w 75. minucie. Natomiast do bramki Wisły wrócił Piotr Zieliński, który bronił w kilku pierwszych spotkaniach sezonu, a potem na tej pozycji szkoleniowiec stawiał na Alberta Posiadałe.

Jeżeli ktoś z kibiców długo zajmował miejsce na trybunach stadionu w Puławach, ten mógł przegapić pierwszą bramkę. Już w trzeciej minucie gospodarze wyszli bowiem na prowadzenie. Piłka trafiła do Adriana Paluchowskiego, który na piątym metrze stał tyłem do bramki. Kapitan Wisły przyjął futbolówkę, odegrał na bok do Dominika Banach, któremu pozostało sfinalizować akcję ładnym strzałem lewą nogą.

Nie była to jedyna akcja, w której gospodarze długimi podaniami szukali pod bramką Stomilu Paluchowskiego. Natomiast w 10. minucie, po przebiegnięciu z piłką kilkudziesięciu metrów, w dobrej sytuacji znalazł się ponownie Banach. Jego strzał zablokował jednak obrońca.