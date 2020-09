Wisła Puławy zagra w hicie kolejki III ligi. Zapowiedź 9. serii spotkań

Wisła Puławy ma cztery punkty przewagi nad zespołem z Sandomierza. Jednak ich najbliżsi rywale rozegrali jedno spotkanie mniej. Bezpośrednie starcie obu zespołów jest zatem bardzo istotne dla układu tabeli. Piłkarze z Sandomierza nie przegrali do tej pory żadnego z siedmiu rozegranych do tej pory spotkań. Dwukrotnie zaś zaliczyli remis. Podziałem punktów zakończyła się ich rywalizacja z zespołem KS Wiązownica oraz ostatnie ligowe starcie z ŁKS-em Łagów. - Wisła Sandomierz jest bardzo agresywną drużyną, która gra ofensywnie. Bardzo wysoko próbują odbierać piłkę. Mamy jednak już plan na to jak ich powstrzymać - mówi pomocnik drużyny z Puław, Krystian Puton. - Jak się gra z drużynami walczącymi o czołówkę, to nie trzeba się martwić o motywację. Każda seria zwycięstw musi się kiedyś skończyć, ale życzymy sobie jej wznowienia w kolejnym meczu - dodaje zawodnik.