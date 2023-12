Włodawa. Mieszkańcy skarżą się na czarny pył osiadający na terenie ich posesji

- Ta inwestycja jest niezwykle ważna dla Spółki ponieważ rozpoczęcie jej realizacji w połączeniu z innymi działaniami Spółki pozwoli na wyjście z handlu uprawnieniami do emisji CO2, których koszt znacząco wpływa na wysokość taryfy dla ciepła. Wybrany wykonawca posiada stosowne doświadczenie więc spodziewamy się dobrze i terminowo wykonanego zadania – mówi prezes MPGK Spółka z o.o. Hubert Ratkiewicz.

- To bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której celem jest wprowadzenie zielonej energii do miejskiej kotłowni. Jednak przede wszystkim pozwoli ona na obniżenie opłat za ciepło dla mieszkańców Włodawy o czym wcześniej zapewniałem. Najważniejsze jest to że w sytuacjach kryzowych potrafimy reagować na sytuację gospodarczą w kraju związaną ze wzrostem kosztów produkcji ciepła – podkreśla burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.