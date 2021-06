Włodawa: Nachodził żonę i groził jej pozbawieniem życia. Miał sądowy zakaz zbliżania się

54-latek został zatrzymany przez policjantów. Na podstawie zebranych dowodów usłyszał już zarzuty.

- Śledczy zarzucili mężczyźnie między innymi naruszenie orzeczonego przez sąd zakazu zbliżania się do kobiety, a także kierowanie wobec niej gróźb karalnych w warunkach recydywy. Policjanci wnioskowali o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 54-latka do czego przychyliła się prokuratura - informuje sierż. szt. Elwira Tadyniewicz, oficer prasowy komendy powiatowej policji we Włodawie.