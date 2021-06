Wojciech Sobala na dłużej w zespole LUK Politechniki Lublin

– Zawodnik o takiej charakterystyce to skarb. Znakomite warunki fizyczne łączy z niebywałą sprawnością, a dzięki inteligencji doskonałe korzysta z tych zasobów. Bardzo ważne dla nas jest także doświadczenie Wojtka. Znając jego wzorowy profesjonalizm, uważamy go za gracza niezawodnego. Taki środkowy sprawia, że drużyna może grać bardzo wszechstronną siatkówkę. Miniony sezon pokazał też wartość wzajemnego zrozumienia na linii środkowi-rozgrywający. Jestem pewien, że duet Sobala-Pająk jeszcze rozszerzy i tak bogatą paletę zagrań, którymi będzie zaskakiwał rywali w PlusLidze – podkreśla na stronie klubowej Maciej Krzaczek, wiceprezes LUK Politechniki Lublin.

Ostatnim klubem Wojciecha Sobali przed przyjściem do LUK Politechniki był Narbonne Volley, rywalizujący we francuskiej ekstraklasie. Siatkarz przed wyjazdem do Francji grał w GKS Katowice, ale po zakończeniu sezonu 2018/2019 pozostawał bez klubu. Na początku 2020 roku wyjechał z Polski do Francji, przenosząc się właśnie do ekipy Narbonne Volley. 33-letni środkowy, mierzący 208 cm wcześniej występował m.in. w Jastrzębskim Węglu, BBTS Bielsko-Biała, AZS Olsztyn, AZS Częstochowa, Siatkarzu Wieluń oraz Jokerze Piła.

Sobala to między innymi: srebrny medalista mistrzostw Polski w barwach Jastrzębskiego Węgla (2010), brązowy medalista mistrzostw Polski w barwach Jastrzębskiego Węgla (2017), zdobywca Pucharu Polski w barwach Jastrzębskiego Węgla (2010) i zdobywca Pucharu Challenge w barwach AZS Częstochowa (2012). Zawodnik rozegrał ponadto dziesięć sezonów w PlusLidze i łącznie wystąpił w 215 ligowych meczach.