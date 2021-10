Wola do współpracy między Grupą Azoty a miastem Puławy jest. Ale umowa nie została podpisana

Grupa Azoty Arena – taką nazwę ma nosić nowo otwarta hala widowiskowo-sportowa w Puławach. Nastąpi to po podpisaniu umowy. Sponsor główny oprócz prawa do nazwy tytularnej uzyska też pierwszeństwo w dostępie do usług reklamowych i promocyjnych zarówno wewnątrz, jak i na przyległym do hali terenie, gdzie umieszczone mają zostać specjalne systemy prezentacji wizualnej.