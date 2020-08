"Wracamy do treningu" - komentarze i zdjęcia po meczu koszykarzy Pszczółki Startu Lublin z PGE Spójnią Stargard

David Dedek (trener Pszczółki Startu):

Gratuluję przeciwnikowi zwycięstwa, zagrali bardzo dobre spotkanie. My zaczęliśmy mecz za miękko. W ataku popełnialiśmy za dużo strat, co przeciwnik wykorzystywał do szybkiego ataku. W pierwszej połowie straciliśmy 42 punkty, a jest to niedopuszczalne, jeśli chcemy takie mecze wygrywać.

W drugiej połowie poprawiliśmy obronę, ale dalej popełnialiśmy dużo błędów w ataku. Największym problemem w samej końcówce było nie wykorzystywania problemów z faulami przeciwnika. Zamiast iść na faul, dalej próbowaliśmy rzucać z dystansu. Mimo, że mieliśmy bardzo słaby procent skuteczności. Te rzeczy zdecydowały o naszej porażce.