Wręczenie nagród w konkursie Bogdanka Blisko Natury. Zobacz video!

-Maja szybko siadła, narysowała talerz, na którym przedstawiła wszystkie owady, jakimi żywi się bocian-mówi nam Pani Justyna, mama jednej z Laureatek. Zadania konkursowe były miłe i przyjemne, chociaż wymagały niemałej kreatywności od naszych konkursowiczów. Często jednak temat doskonale wpasowywał się w zainteresowania dzieci. - Wzięcie udziału w konkursie było dla mnie frajdą, ponieważ lubię robić zdjęcia zwierzętom- zdradza nam Ula, a Tymon dodaje, że w kolejnych konkursach również chętnie weźmie udział.

Z takiego zaangażowania dzieci cieszy się Pan Profesor Grzegorz Grzywaczewski, który od wielu tygodni pokazuje najmłodszym piękno lubelskiej przyrody i uroki Poleskiego Parku Narodowego. - Była ta obawa, czy w wakacje, które są przeznaczone do odpoczynku, będziemy w stanie zainteresować dzieci i młodzież, ale także rodziców i opiekunów, do tego, aby wyjść z tych przyjemnych okoliczności- wspominał Profesor. Obawy na szczęście niesłuszne, a konkursowi dopisywała ilość zgłoszeń i pomysłów, które stawiały ogromne wyzwanie przed komisją konkursową. - Skoro tak duża grupa osób zainteresowała się tym konkursem, to możemy sobie gratulować i cieszyć się, dementując ten obraz młodych ludzi XXI wieku, którzy są zainteresowani tylko telefonami czy siedzeniem przed komputerem-podsumowuje Prof. Grzegorz Grzywaczewski z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt Wydział Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego.