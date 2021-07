Wsłuchując się w naturę: trębacz-pielgrzym na ekumenicznym szlaku

Tradycją Lublin Jazz Festiwal jest interpretacja klasyki polskiego jazzu przez przedstawicieli sceny współczesnej. Tym razem padło na Ciebie i „Seant” Andrzeja Trzaskowskiego. Skąd wyszła idea tego przedsięwzięcia?

To był pomysł pani Barbary Luszawskiej z Impresariatu Centrum Kultury. Zostałem zaproszony do tego projektu, odpowiedziałem pozytywnie i zabraliśmy się za to. W którymś momencie pojawiło się nazwisko Davida Murrey’a, amerykańskiego saksofonisty, którego pani Basia bardzo chciała zaprosić na festiwal i zastanawiała się w jakiej konstelacji mógłby wystąpić. Pojawił się pomysł, żeby wystąpił jako gość specjalny, tak jak na płycie „Seant” Trzaskowskiego gościem specjalnym był trębacz Ted Curson, który zastępując osobę Tomasza Stańki wystąpił obok polskich jazzmanów.

Przyjechałeś do Lublina kilka dni przed koncertem by na próbach „szlifować” materiał. Jak wyglądały od strony technicznej przygotowania nad interpretacją legendarnego albumu Andrzeja Trzaskowskiego?