WSPA nie przyznała studentowi stypendium dla niepełnosprawnych. „To absurd”

Pan Dariusz jest studentem Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jak sam przyznaje, naukę zaczął dość późno, bo po 40. Większość dorosłego życia pracował w kopalni, ale choć nie brakowało mu dużo do możliwości przejścia na emeryturę, plany pokrzyżował wypadek przy pracy.

– Uniemożliwił mi dalsze bycie górnikiem. Ale nie jestem człowiekiem, który liczy na ZUS i który by chciał siedzieć do końca życia w domu i się użalać, więc postanowiłem się przekwalifikować na taki zawód, gdzie jedyny wypadek przy pracy, jaki może mnie spotkać, to kiedy zapomnę wyjąć łyżeczkę z kubka – tłumaczy, żartując, pan Dariusz. Wypadek był jednak na tyle poważny, że od 2018 r. jest osobą z niepełnosprawnością.