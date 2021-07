Wszystkie drogi już są znane. Lubelscy adwokaci apelują do premiera

Wniosek rozpatrywany jest właśnie przez TK, co wzbudza zaniepokojenie także wśród członków lubelskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. Dlatego jej członkowie podjęli 22 lipca uchwałę w tej sprawie. To ważny dokument.

Czytamy w nim m.in.: „Ocena relacji traktatów UE z polską Konstytucją nastąpiła w wydanym w pełnym składzie wyroku TK z dnia 4 maja 2005. Trybunał zauważył wówczas, iż po przystąpieniu Polski do UE mamy do czynienia z równoległym obowiązywaniem dwóch autonomicznych porządków prawnych – polskiego i unijnego. Nie wyklucza to ich wzajemnego oddziaływania, a z drugiej strony – ewentualnego powstania kolizji między prawem europejskim a Konstytucją”.

Jak należy wówczas postępować? O tym także czytamy w uchwale Okręgowej Rady Adwokackiej, która powołuje się na wyrok TK z 2005 r.

„W wypadku wystąpienia takiej kolizji do suwerennej decyzji RP należałoby albo dokonanie odpowiedniej zmiany Konstytucji, albo spowodowanie zmian w regulacjach wspólnotowych, albo – ostatecznie wystąpienie z UE”.