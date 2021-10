Wychowankowie lubelskiego klubu pogrążyli zespół Edach Budowlanych w meczu w Sopocie z Ogniwem

Lublinian czekało w Trójmieście ciężkie spotkanie. Naprzeciw nim stanął utytułowany rywal, który w trwających rozgrywkach nie znalazł pogromcy, a na dodatek goście z różnych powodów nie mogli skorzystać z kilku podstawowych zawodników.

Co ciekawe, katem Edach Budowlanych był wychowanek lubelskiego klubu. Wojciech Piotrowicz, bo o nim mowa wykorzystał wszystkie podwyższenia, zdobywając w ten sposób 16 punktów. Po pięć oczek zdobyli Wojciech Brzezicki i Stanisław Powała-Niedźwiecki, a więc dwóch kolejnych zawodników, którzy przygodę z owalną piłkę rozpoczynali w klubie z ulicy Krasińskiego.

Edach Budowlani nie mają się jednak czego wstydzić. Próbowali nawiązać walkę z faworytem i momentami wychodziło to obiecująco. Inna sprawa, że fragmenty dobrej gry to było za mało w sobotniej konfrontacji.

Pierwsze fragmenty meczu to dominacja przyjezdnych, ale to miejscowi objęli prowadzenie, kiedy to w 16. minucie punkty zdobył Władysław Grabowski. Później przewaga Ogniwa narastała – lublinianie przegrywali 0:21. Końcówka pierwszej odsłony należała do gości, którzy zdobyli siedem oczek za sprawą Piotra Skałeckiego i Macieja Grabowskiego.