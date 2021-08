Wygraj podwójne bilety na koncert Ukeje/Baczyński! Marketing

Nie tylko Rock and Roll - pod takim tytułem odbywają się cykliczne koncerty w Radiu Lublin. Już w najbliższy piątek gwiazdą wieczoru będzie Ukeje/Baczynski, a my mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia na to wydarzenie!