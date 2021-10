Wypadek na al. Witosa w Lublinie. Samochód osobowy zderzył się z autobusem miejskim

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 22 na al. Wincentego Witosa w Lublinie. Samochód osobowy marki Volkswagen zderzył się tam z autobusem komunikacji miejskiej, którym podróżowało 9 osób. Dwie z nich potrzebowały pomocy medycznej. W wyniku zderzenia kierowca osobówki został zakleszczony w pojeździe.

- Działania strażaków polegały na wykonaniu dostępu do uwięzionego kierowcy przy użyciu narzędzi hydraulicznych i ewakuacji go z wraku pojazdu. W wyniku zderzenia pojazdów rozszczelnieniu uległ zbiornik paliwa autobusu. W celu usunięcia zagrożenia, ok. 200 litrów paliwa zebrano do pojemników zastępczych - relacjonuje st. kpt. Andrzej Szacoń, rzecznik prasowy KM PSP Lublin.