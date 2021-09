Wzajemnie się inspirujmy

W nadchodzących dniach ogłosimy listę stu najlepszych firm naszego regionu. W tym roku po raz pierwszy do współpracy przy jej układaniu zaprosiliśmy Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie. Dzięki temu mamy pewność, że ranking firm, który poznacie Państwo już 30 września, ułożony jest według rzetelnych i sprawdzonych danych. Po co to robimy? Bo doceniamy ludzi odważnych i przedsiębiorczych. Zawsze gdy widzimy biznes, który odnosi sukces, musimy docenić stojących za nim ludzi, którzy w którymś momencie podjęli odważne decyzje. Bez ludzi, ich kreatywności, pracowitości i zaradności nie byłoby sukcesów przedsiębiorstw. A bez sprawnie działającego biznesu w regionie, nie byłoby wielu tak ważnych dla nas wszystkich inwestycji. Nie byłoby też wielu miejsc pracy. Dlatego ważne jest, by znaleźć czas i miejsce na docenienie tych, którzy budując swoje marki, budują markę naszego regionu. W tym roku postanowiliśmy także wyróżnić redakcyjnie firmy, które naszym zdaniem poprzez swoje zaangażowanie wzmacniają ważne obszary życia społecznego. Zatem wyróżnimy Mecenasa Sportu, Kultury, Firmę Rodzinną, Mocną Markę, wskażemy Nadzieję Roku i Lidera CSR. I stworzymy okazję, by na uroczystej gali im wszystkim podziękować, i mamy nadzieję, zmotywować do dalszych działań na rzecz ich firm.