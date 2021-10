„Wzorcowa szkoła”. Lubelskie liceum wymienia doświadczenie ze szkołą w Finlandii

Matti Hännikäinen przyjechał w związku z projektem realizowanym w ramach Erasmus+ KA1 Job Shadowing. Korytarzami lubelskiej szkoły chodził od poniedziałku, przed nim ostatni dzień wizyty. – Jego zadaniem jest obserwowanie pracy całej szkoły. Dyrektor skupiał się nie tylko na sposobie pracy nauczycieli i uczniów, ale także dyrekcji. Jutro (8X) odwiedzi Wydział Oświaty i Wychowania urzędu miasta – wyjaśnia wicedyrektorka XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie Małgorzata Wrona. Dyrektor fińskiej szkoły prowadził warsztaty, w których porównywał sposób funkcjonowania placówek z obu krajów. Lubelscy licealiści mogli się z nich dowiedzieć m.in. kiedy rozpoczyna się i kończy rok szkolny u koleżanek i kolegów z Północy. Co ciekawe, podczas gdy lubelskie liceum jest szkołą mundurową, liceum fińskie to placówka artystyczna. – Myślę, że to, że jesteśmy tak różni, jest dla pana dyrektora najbardziej interesujące. Ale współpracę zaczynaliśmy, kiedy w Polsce były jeszcze gimnazja. Wtedy nie byliśmy szkołą profilowaną – mówi Małgorzata Wrona.

Szkoły lubelska i fińska wspólnie realizowały unijne projekty Comenius. Uczniowie obu placówek jeździli na wymiany, w planach jest kolejna.