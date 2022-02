Zaczynają promować województwo lubelskie w Dubaju

"Województwo Lubelskie – Spichlerzem Polski” – to hasło przewodnie wystawy promującej Lubelszczyznę, która odbędzie się w ramach rozpoczynającego się dzisiaj (10.02) tygodnia regionalnego na Expo w Dubaju.

- Celem prezentacji w Dubaju jest promocja gospodarki i lokalnej przedsiębiorczości, walorów turystycznych oraz elementów kultury i sztuki naszego regionu – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik urzędu marszałkowskiego w Lublinie. I dodaje, że Światowa Wystawa EXPO 2020 Dubai, to "wielki trwający 182 dni event, który jest szansą na przedstawienie potencjału gospodarczego, turystycznego, naukowego oraz kulturalnego Lubelszczyzny".

- To również okazja nie tylko do nawiązania międzynarodowych kontaktów, ale także do zaprezentowania najnowszych zdobyczy nauki, medycyny czy technologii - podkreśla.