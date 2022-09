Zamość. Dwieście pięćdziesiąt kilometrów na godzinę. O nowych planach spółki Centralny Port Komunikacyjny

Do Lwowa i Kijowa

Skąd tak wielkie emocje? Plan budowy szybkich kolei zakłada położenie na terenie naszego kraju nowych torów o łącznej długości prawie 2 tys. km. Mają się one łączyć w przyszłości z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Część projektu została nazwana „Szprychą nr 5”. Ta trasa miała pierwotnie prowadzić z Trawnik przez Zamość aż do Bełżca. Na wtorkowej konferencji prasowej poinformowano, iż ów plan uległ zmianie. Bo „Szprycha nr 5” zostanie przedłużona o 15 km, aż do granicy Polski z Ukrainą (prawdopodobnie do okolic Hrebennego, ale to jest jeszcze rozważane).